Медведев: увеличение военной помощи НАТО Украине приближает третью мировую

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Третья мировая война становится все ближе из-за решения НАТО наращивать военную помощь Киеву всевозможным вооружением. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя в своем телеграм-канале предварительные итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, Медведев в частности обратил внимание на решение НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму "всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами".

"Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту - тупик. Третья мировая все ближе", - написал зампред СБ РФ.