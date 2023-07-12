Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова в Джакарте

В частности, глава МИД РФ встретится в Индонезии с китайскими коллегами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 12 июля встречи с главами МИД Индонезии, Лаоса и генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"День будет посвящен в основном двусторонним встречам и встречам в многостороннем формате. Начнется все через пару часов со встречи Россия - Индонезия - Китай <…> Затем будут двусторонние встречи у Cергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел Индонезии [Ретно Марсуди], принимающей мероприятие, с министром иностранных дел Лаоса [Салёмсай Коммаситом] и с генсекретарем АСЕАН [Као Ким Хорном]", - сказала она.

Захарова добавила, что Лавров также встретится с китайскими коллегами, ожидается прибытие в Джакарту главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. По словам официального представителя МИД РФ, у Лаврова запланированы встречи с главой МИД Шри-Ланки Али Сабри и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, который по совместительству занимает должность главы МИД.

Как сообщили во вторник в МИД РФ, в Джакарте Лавров 13 июля примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств формата Россия - АСЕАН, 14 июля - во встречах глав МИД Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.