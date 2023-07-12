В ГД заявили, что часть стран НАТО могут быть недовольны расходами на оборону в 2% от ВВП

По словам вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, руководство НАТО переходит на следующий уровень противостояния с Россией и целенаправленно накаляет обстановку

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Часть стран НАТО скорее всего не в восторге от того, что им придется довести минимальный уровень военных расходов до 2% ВВП. Об этом заявил ТАСС в среду вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, комментируя итоги первого дня саммита альянса в Литве.

По его словам, руководство НАТО переходит на следующий уровень противостояния с Россией и целенаправленно накаляет обстановку. "При этом, очевидно, что члены НАТО не готовы принимать в свои ряды государство, находящееся в состоянии войны, да еще и с внутренней нестабильной политической обстановкой. Думаю, что ряд стран НАТО далеко не в восторге от того, что им придется 2% своего ВВП тратить на разжигание войны в Европе, снабжая оружием нестабильное государство с националистическим режимом. Однако страх прямого столкновения с нами абсолютно парализовал волю и разум тамошнего политического истеблишмента", - сказал Бабаков.

Говоря о призыве альянса к странам ШОС и БРИКС прекратить взаимодействие с Россией, он отметил, что это скорее всего сыграет обратную роль. "Не стоит указывать суверенным государствам с кем им стоит иметь дело, а с кем нет - времена однополярного мира прошли и США необходимо с этим смириться. Я уверен, что мы, с нашими партнерами, расширим наше многогранное сотрудничество через укрепление и развитие мощных торгово-экономических связей, основой которых станет новая, альтернативная доллару, мировая валюта. Что касается Зеленского, то я, честно говоря, не знаю, да и знать не хочу чего от него можно ожидать", - заключил вице-спикер Госдумы.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе заявил, что страны альянса приняли обязательство довести минимальный уровень военных расходов до 2% ВВП.