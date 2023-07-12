Замглавы МИД РФ: женевские дискуссии по Закавказью восстанавливают ритмичный характер

Михаил Галузин отметил важность этого формата для поддержания мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, 58-й раунд которых состоялся 11-12 июля, восстанавливают свою ритмичную, регулярную работу. Об этом заявил в среду российским журналистам в Женеве глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Прежде всего хотел бы отметить, что удается постепенно восстановить ритмичную, регулярную работу формата. Он очень важен для поддержания мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе, и важно проводить эти встречи регулярно", - сказал замглавы МИД РФ. В этом году уже прошли два заседания, предстоит еще одно в декабре. "Это, безусловно, положительная тенденция", - сказал Галузин, напомнив, что прежде проводилось по четыре встречи ежегодно. Он напомнил, что, к сожалению, в 2020-2022 годах "этого не удавалось" как в силу ковидных ограничений, так и "немотивированных отмен и переносов раундов".

На нынешней встрече представители РФ, Абхазии и Южной Осетии "заострили вопрос о необходимости скорейшей подготовки и заключения соглашения между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, которое содержало бы юридические обязательные гарантии безопасности Абхазии и Южной Осетии и гарантии неприменения силы Грузией". "Считаем, что нет более эффективного способа предотвратить применение силы, чем юридически обязывающее соглашение", - пояснил дипломат.

Кроме того, Россия и ее союзники "подтвердили свою позицию о безусловной необходимости участия представителей Абхазии и Южной Осетии в обсуждении всего комплекса вопросов урегулирования", прежде всего вопросов, связанных с внутренне перемещенными лицами и беженцами. Они также подтвердили негативное отношение к тому, что грузинская сторона "вбросила на Генеральной Ассамблее ООН проект своей политизированной резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам". Причем, "который год подряд в обсуждении этой грузинской инициативы не было обеспечено представителей Абхазии и Южной Осетии". "До тех пор пока грузинская сторона делает подобного рода шаги в ООН, мы считаем невозможным обсуждение темы внутренне перемещенных лиц и беженцев в формате Женевских дискуссий", - резюмировал Галузин.

В нынешнем женевском раунде приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. Абхазскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, югоосетинскую - госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочиев, грузинскую - первый заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия, американскую - спецпредставитель госдепартамента по Южному Кавказу Луис Боно.