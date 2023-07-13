Лавров: позиция РФ по необходимым для урегулирования на Украине вопросам не изменилась

Москва открыта для диалога, подчеркнул глава МИД России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия не поменяла своей позиции по вопросам, необходимым для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Лента.ру".

"Наша позиция не претерпела кардинальных изменений. Мы открыты для диалога, но будем руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией на земле. Что касается нашего видения урегулирования, то еще перед началом специальной военной операции мы четко обозначили ее задачи", - ответил министр на вопрос о том, какие положения из стамбульского проекта договора 2022 года по украинскому урегулированию остаются актуальными для Москвы, а что с тех пор изменилось в российской позиции.

Он напомнил, что среди задач спецоперации - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны. По словам Лаврова, в ходе переговоров между Москвой и Киевом, которые проходили по инициативе украинской стороны в феврале - апреле 2022 года, "было достигнуто понимание, что Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО, подтвердить свой безъядерный статус".

"Кроме того, должны быть признаны новые территориальные реалии, связанные со свободным волеизъявлением жителей народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в пользу политического единства с Россией. Киевским властям необходимо обеспечить права русскоязычных граждан и нацменьшинств на Украине, включая официальный статус русского языка", - подчеркнул министр.

Лавров напомнил о безрезультатной международной встрече по Украине, которую организовали западные страны 24 июня в Копенгагене без участия РФ. "Что касается встречи в Копенгагене, то ее главной целью была попытка убедить представителей глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" [президента Украины Владимира] Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна, о чем откровенно говорим нашим партнерам из Азии, Африки и Латинской Америки", - отметил глава российской дипломатии.

"Поскольку конфликт, уходящий корнями в госпереворот на Украине в 2014 году, имеет геополитическое измерение, нужно будет решить и вопрос о гарантиях безопасности России на наших западных рубежах. Напомню, что именно на это была нацелена инициатива, выдвинутая президентом [России] Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Тогда Запад в лице США и НАТО ее высокомерно отклонил", - заключил министр.

Совет Украина - НАТО

Ранее по итогам встречи в Копенгагене германский телеканал АРД со ссылкой на собственные источники сообщал, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. Как отметил Столтенберг, альянс намерен гарантировать, чтобы после завершения конфликта у Украины были эффективные договоренности в области обеспечения безопасности.