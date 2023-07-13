13 июля, 10:58
Единый день голосования

В Амурской области зафиксировали почти 600 тыс. избирателей

Численность уменьшилась за полгода на 0,35%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Амурской области определила численность избирателей в регионе, которая составила почти 600 тыс. человек на 1 июля. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале Избиркома.

"Облизбирком определил численность амурских избирателей по состоянию на 1 июля. Она уменьшилась за полгода на 0,35% (2 091 человек) и составила 592 857 человек", - говорится в сообщении. По данным регионального Росстата, численность населения Амурской области на 1 декабря 2022 года составляла 766,2 тыс. человек.

При этом уточняется, что в двух муниципалитетах количество избирателей выросло. В Благовещенском округе - на 1,92%. В Циолковском - на 0,58%. В остальных муниципалитетах количество избирателей снизилось за полгода.

В Приамурье пройдут выборы губернатора региона. Период выдвижения будет длиться до 14 июля. Документы на регистрацию предоставляются до 24 июля. Выборы главы региона продлятся три дня - с 8 по 10 сентября. На данный момент в региональный избирком документы предоставили кандидаты из пяти партий: "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияАмурская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация