Захарова заявила, что Зеленскому стоит переживать из-за развала Украины, а не из-за НАТО

Официальный представитель МИД РФ отметила, что украинскому президенту было важно вступить в альянс сейчас, чтобы сохранить границы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит переживать не из-за невступления в Североатлантический альянс, а из-за развала собственного государства, так как страны у него больше нет. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат прокомментировала заявление сербского президента Александара Вучича, который посоветовал Зеленскому не расстраиваться из-за отсутствия конкретного плана по вступлению Украины в НАТО и указал, что Запад готовит для Киева "большие подарки" уже к концу 2023 года.

"На мой взгляд, он прав, что по поводу невключения Украины в НАТО Зеленскому расстраиваться, наверное, надо в последнюю очередь. У него есть масса других более важных поводов для расстройства - у него страны нет больше, у него людей нет, у него нет промышленности, производства, у него нет политических партий, гражданского общества тоже нет, нет ни одной свободы", - подчеркнула Захарова.

В связи с этим дипломат также отметила ограничения на использование русского языка на Украине. "Миллионами сжигаются книги - так же, как это было в Третьем рейхе, не как-то иначе, а именно так же. За любое слово человека могут просто на улице повязать и доставить в какие-то казематы. Людей загоняют на фронт, вы видели как, привязывают к столбам, обливают краской, бьют - вот это поводы для реального расстройства", - добавила она.

По мнению Захаровой, Зеленскому было важно вступить в НАТО сейчас, чтобы сохранить границы, потому что при вступлении в альянс все члены должны признать страну в ее границах. "А для целого ряда членов НАТО эта история абсолютно не закрытая, этот вопрос как раз открытый, в первую очередь для Польши", - отметила представитель российского дипведомства.