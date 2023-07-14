МИД объяснил правила уведомления загранучреждений РФ о получении иностранного гражданства

Эти правила начнут действовать 26 октября

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россияне смогут уведомлять о получении иностранного гражданства через загранучреждения РФ в течение 60 дней, эти правила начнут действовать 26 октября. Об этом говорится в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Там обратили внимание на появившийся проект приказа российского дипведомства о порядке подачи гражданами РФ уведомлений о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. Он подготовлен в связи с федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" от 28 апреля, вступающем в силу с 26 октября. "Со дня вступления в силу федерального закона российский гражданин, приобретший иностранное гражданство или оформивший вид на жительство за рубежом, будет вправе, подчеркиваем, вправе, в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение", - отметили в консульском департаменте МИД.

Там также указали, что при несоблюдении этого срока гражданин РФ "будет обязан обратиться по данному вопросу в органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации".

"Гражданин Российской Федерации, находящийся за рубежом и не воспользовавшийся правом подать уведомление в загранучреждение в установленный срок, не несет никакой административной или уголовной ответственности, - пояснили в дипведомстве. - Такая ответственность наступит только в случае неисполнения обязанности подачи уведомления в органы МВД России после прибытия на территорию Российской Федерации, как это предусмотрено и действующим законодательством". В министерстве также отметили, что проект приказа МИД подготовлен в целях упрощения процедуры уведомления о получении иностранного гражданства для россиян, находящихся за рубежом.