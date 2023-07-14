14 июля, 11:22
Единый день голосования

Все территориальные избиркомы ЛНР подключили к ГАС "Выборы"

Заместитель председателя регионального избиркома Марианна Скорнякова сообщила, что система "Выборы" будет работать только в территориальных избиркомах, ее также планируют развернуть на участковых комиссиях

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Все территориальные избирательные комиссии, сформированные в Луганской Народной Республике (ЛНР), подключились к государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы". Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя регионального избиркома Марианна Скорнякова.

"На территории Луганской Народной Республики развернуты комплексы автоматизации государственной автоматизированной системы "Выборы". Избирательная комиссия республики, а также все территориальные избирательные комиссии, сформированные на территории Луганской Народной Республики, обеспечены автоматизированными рабочими местами", - сказала она.

По словам Скорняковой, система "Выборы" будет работать только в территориальных избиркомах, ее также планируют развернуть на участковых комиссиях. "Системные администраторы, которые прошли обучение, будут вносить данные и тем самым проводить информационное наполнение этой базы", - рассказала она.

В среду глава Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александр Сокольчук сообщал, что ГАС "Выборы" полностью развернута в ЛНР и Херсонской области.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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