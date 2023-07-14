В Думу внесен проект постановления о распорядке работы депутатов в осеннюю сессию

Осенняя сессия начнется 5 сентября

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение депутатов проект постановления, согласно которому осенняя сессия Госдумы продлится c 5 сентября по 31 декабря 2023 года. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Согласно проекту, осенняя сессия начнется 5 сентября, первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах. Недели пленарных заседаний начнутся с 18 сентября, в сентябре таких недель будет две. Затем Госдума будет работать по стандартному графику, проводя три недели пленарных заседаний подряд, а одну неделю выделяя на работу с избирателями в регионах.

Документ устанавливает, что последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 18 по 24 декабря. Затем депутаты планируют работать в регионах до окончания осенней сессии 31 декабря.

Предполагается, что Госдума рассмотрит проект постановления на пленарном заседании палаты во вторник, 18 июля.