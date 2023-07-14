Спикеры СФ и Госдумы будут принимать решения о выезде за границу парламентариев

Речь идет о сенаторах и депутатах, допущенных к гостайне

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председатели Совфеда и Госдумы будут принимать решения о выезде за границу сенаторов и депутатов, допущенных к гостайне. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта, уточняющего нормы о допуске к гостайне.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в марте главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и другими депутатами, в первом чтении Госдума приняла документ в мае. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

"Решение об ограничении права на выезд из РФ осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторов РФ, депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ <…> принимается соответственно председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ, председателем Государственной думы Федерального собрания РФ", - говорится в документе.

Поправки также касаются порядка выезда за границу депутатов заксобраний, глав муниципальных образований. Решение об их выезде будет приниматься председателем регионального парламента, главой субъекта РФ.

В тексте указывается, что решение о выезде судей будет приниматься в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.