14 июля, 14:45

В МИД РФ назвали западных наемников в зоне СВО законными целями российских военных

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что российские военные "регулярно и успешно их поражают"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва напоминает, что западные наемники в зоне специальной военной операции (СВО) являются законными целями российских военных.

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"Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО - законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают", - говорится в распространенном в пятницу ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос журнала "Международная жизнь" о деятельности частных военных компаний в США, Великобритании и Франции. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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