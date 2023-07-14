В МИД РФ назвали западных наемников в зоне СВО законными целями российских военных

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что российские военные "регулярно и успешно их поражают"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва напоминает, что западные наемники в зоне специальной военной операции (СВО) являются законными целями российских военных.

"Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО - законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают", - говорится в распространенном в пятницу ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос журнала "Международная жизнь" о деятельности частных военных компаний в США, Великобритании и Франции.