МИД РФ заявил, что НАТО пытается укоренить негативный образ КНР

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, страны альянса уже прилагают усилия по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе со своими единомышленниками так называемых коалиций "малой геометрии"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. НАТО пытается укоренить в сознании обывателей негативный образ Китая, чтобы говорить об исходящей со стороны Пекина угрозе. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"НАТО шаг за шагом пытается укоренить в сознании обывателей негативный образ Поднебесной, чтобы впоследствии говорить об исходящей Западу угрозе теперь со стороны Пекина", - указала дипломат, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе.

Как отметила Захарова, страны НАТО уже прилагают усилия по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе со своими единомышленниками так называемых коалиций "малой геометрии". "Например, AUKUS и QUAD. Хотят застолбить свои опорные точки в регионе, чтобы впоследствии через них насаждать свои порядки. Искусственно создается еще один потенциальный очаг напряженности, главная его задача - устранить Китай, а также Россию как главных геополитических конкурентов. Страны АТР видят всю эту подноготную и пока воздерживаются от участия в конфронтационных схемах Вашингтона и его сателлитов", - подчеркнула она.

В итоговом заявлении участников саммита альянса, принятом 11 июля в Вильнюсе, Китаю уделено достаточно большое внимание. В документе отмечается, что страны НАТО обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам НАТО.