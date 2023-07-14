Зампред правительства Московской области Анна Кротова ушла в отставку

Ее наградили орденом "За заслуги перед Московской областью" II степени

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова оставила свой пост по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"14 июля заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова по собственному желанию оставила свой пост", - говорится в заявлении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил зампреда за многолетнюю добросовестную работу, отметив, что под "ее профессиональным руководством удалось многое сделать на благо региона, реализовать большое количество важных для жителей проектов".

Отмечается, что за значительный вклад в развитие транспортной отрасли и организацию управления государственным имущественным комплексом Анна Кротова награждена орденом "За заслуги перед Московской областью" II степени.