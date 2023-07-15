Лавров примет участие в церемонии открытия генконсульства России в Пхукете

В МИД РФ отметили, что Таиланд является важным партнером в Юго-Восточной Азии

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу проведет встречу с вице-премьером и главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, примет участие в церемонии открытия генконсульства РФ в Пхукете и встрече с российскими соотечественниками.

Глава российской дипломатии 12-14 июля посещал Джакарту, где принял участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН. Также у Лаврова состоялись двусторонние контакты, прошли трехсторонние переговоры в формате РИК-2 (Россия - Индонезия - Китай).

Многолетние традиции дружбы

Как подчеркнули в МИД РФ, Таиланд является важным партнером России в Юго-Восточной Азии, а двусторонние отношения стран "опираются на многолетние традиции дружбы, характеризуются высоким уровнем доверия и взаимным уважением".

"Поддерживается динамичный политический диалог, расширяются контакты по линии советов безопасности, законодательных и судебных органов, министерств и ведомств, регионов двух стран, развивается торгово-экономическое сотрудничество. Настроены на углубление координации усилий в международных и региональных делах", - отметили в российском дипведомстве.

Кроме того, в МИД обратили внимание на то, что в условиях "беспрецедентного давления "коллективного Запада" таиландская сторона сохраняет нейтральную позицию" в отношении специальной военной операции РФ. "Отказ Бангкока присоединиться к незаконным антироссийским рестрикциям в очередной раз подтверждает, что двусторонние связи не подвержены конъюнктурным колебаниям", - отметили в МИД.

Открытие генконсульства

Церемония открытия генконсульства РФ в Пхукете состоится в комплексе Royal Phuket Marina. "Мы въехали в новое здание. До этого у нас не было офиса, хотя работать начали в 2020 году в пандемию. Тогда наша деятельность заключалась не только в выдаче документов, мы организовывали вывозные рейсы. Работы сейчас здесь очень много, поскольку большой поток туристов", - сказал корреспонденту ТАСС генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Он отметил, что местные власти поддерживают российских дипломатов и содействуют их работе. "К сожалению, случается много смертей среди туристов, задержания граждан местными правоохранительными органами, в том числе за нарушения иммиграционного законодательства страны. Мы работаем [с властями] в конструктивном ключе. При любых наших просьбах к нам всегда идут навстречу. Никогда такого не было, чтобы нам в чем-то отказали", - добавил он.

Генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, проживающий в Пхукете, в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что появление генконсульства России на одноименном острове серьезным образом облегчило профессиональную деятельность туроператоров. "Здесь у туристов возникает большое количество вопросов, с решением которых помогает именно генконсульство. Выигрывают от открытия консульского представительства и туристические компании, которые по долгу службы зачастую обращаются туда. Когда у тебя под боком находится консульство, вести связанную с туризмом деятельность становится проще", - сказал он, отметив, что, по его наблюдениям, число россиян постоянно проживающих на Пхукете, за последнее время многократно увеличилось.

Консульское представительство в Таиланде также есть в посольстве РФ в Бангкоке. Почетные консульства находятся в Паттайе и на острове Самуи.

Пхукет является одним из самых популярных туристических направлений Таиланда. За первые пять месяцев этого года остров посетили 6 млн иностранных туристов, из них более 400 тыс. россиян. Согласно прогнозам, до конца года здесь должны побывать 12 млн иностранцев. Россияне традиционно составляют самую многочисленную группу иностранных туристов, посещающих Пхукет. В этом году представители местной туриндустрии рассчитывают принять около миллиона туристов из России.