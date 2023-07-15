Медведев усомнился в психическом здоровье Джонсона

Зампред Совбеза РФ предложил отправить бывшего премьера Великобритании, призвавшего взять Украину в НАТО, в медицинское учреждение для оказания соответствующей помощи

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в психическом здоровье экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, предложившего принять Украину в НАТО, несмотря на угрозу третьей мировой войны.

"Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО "без условий". Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", - написал Медведев в Telegram-канале.

Замглавы СБ РФ вспомнил в связи с этим строки Владимира Высоцкого: "Он то плакал, то смеялся, / То щетинился как еж - / Он над нами издевался... / Ну сумасшедший - что возьмешь!".