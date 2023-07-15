Лавров принял участие в церемонии открытия генконсульства России в Пхукете

Глава российского МИД отметил, что существующие прочные связи между РФ и Таиландом "позволяют выстраивать отношения во взаимовыгодном ключе без оглядки на колебания геополитических конъюнктур"

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу принял участие в церемонии официального открытия генконсульства РФ в Пхукете и встрече с соотечественниками. В торжественном открытии российского диппредставительства также приняли участие представители местных властей, туристических организаций и общественности.

Глава российского МИД заявил, что существующие прочные связи между Россией и Таиландом "позволяют выстраивать отношения во взаимовыгодном ключе без оглядки на колебания геополитических конъюнктур". "Мы ведем с нашими таиландскими друзьями активный политический диалог, экономическое, культурное, образовательное сотрудничество. Конечно же, мы не забываем и о том, что одной из важнейших задач является обеспечение прав российских граждан. Таиланд является излюбленным местом отдыха российских граждан", - сказал он, отметив, что после открытия авиасообщения наметилась отчетливая тенденция роста числа российских туристов, прибывающих в Таиланд.

В ходе церемонии открытия на сцене выступили таиландские воспитанницы русской академии танца "Катюша" из Бангкока.

Консульское представительство в Таиланде также есть в посольстве РФ в Бангкоке. Почетные консульства находятся в Паттайе, Чиангмае и на острове Самуи.

Пхукет является одним из самых популярных туристических направлений Таиланда. За первые пять месяцев этого года остров посетили 6 млн иностранных туристов. Согласно прогнозам, до конца года здесь должны побывать 12 млн иностранцев. Россияне традиционно составляют самую многочисленную группу иностранных туристов, посещающих Пхукет. В этом году представители местной туриндустрии рассчитывают принять около 1 млн туристов из России.