МИД РФ прокомментировал заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о требовании Москвы немедленно освободить митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия требует немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", - указала дипломат.

РФ призывает международные правозащитные структуры занять принципиальную позицию в связи с арестом митрополита Павла, заявила представитель МИД РФ.