16 июля, 10:36

МИД РФ приветствует работу Белоруссии по освещению нарушений прав человека на Западе

Речь идет об опубликованной на сайте Министерства иностранных дел республики англоязычной версии доклада "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия приветствует активную работу Белоруссии по освещению проблем в правочеловеческой сфере в странах Запада. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве обратили внимание на опубликованную на официальном сайте Министерства иностранных дел Белоруссии англоязычную версию очередного доклада "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира". "Он представляет собой логическое продолжение работы союзного внешнеполитического ведомства по широкому освещению укоренившихся в государствах коллективного Запада системных проблем в правочеловеческой сфере. В его основу положены сведения из отчетов универсальных периодических обзоров Совета ООН по правам человека, заключений его специальных процедур и иных международных органов и структур по правам человека, а также данные региональных и национальных НПО, материалы СМИ", - отметили в МИД РФ.

"Приветствуем активную работу наших партнеров на данном направлении и планируем объединить в ближайшем будущем усилия российского и белорусского министерств для проведения единой линии Союзного государства России и Беларуси на продвижение на международной арене неконфронтационного подхода к правочеловеческим сюжетам и развитию взаимоуважительного диалога между странами мира по данной проблематике", - подчеркнули в МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, доклад белорусской стороны был представлен международной общественности одновременно с докладом МИД России о ситуации с правами человека в отдельных странах 22 июня на полях 53-й сессии Совета ООН по правам человека. Это было в ходе тематической дискуссии, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и значению соблюдения государствами своих международно-правовых обязательств в этой сфере. "Оба исследования имеют своей целью не навешивание ярлыков или голословное обвинение в адрес упомянутых стран, но объективный анализ ситуации в области прав человека в тех государствах, что претендуют на роль флагманов в деле развития демократии и верховенства права", - резюмировали в министерстве. 

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