Находящиеся в СИЗО в Москве и области смогут проголосовать на выборах глав своих регионов

В Подмосковье смогут проголосовать 4,6 тыс. гражданина, находящихся под следствием, в столице - 9,8 тыс

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лица, находящиеся в СИЗО в Москве и Московской области и прописанные в тех регионах, где в сентябре пройдут выборы высших должностных лиц, смогут проголосовать в единый день голосования. Об этом в понедельник сообщила член Центризбиркома РФ Эльмира Хаймурзина.

О возможности голосования на сентябрьских выборах лиц, находящихся в СИЗО, сообщил зампред комиссии Николай Булаев на заседании ЦИК РФ 28 июня.

"Для участия в таком голосовании мы выбрали 8 СИЗО в Москве и 12 в Московской области. Наши коллеги в Москве и Московской области уже проводят нужную работу с ФСИН", - сказала Хаймурзина.

Предполагается, что в Московской области смогут проголосовать 4,6 тыс. гражданина, находящихся под следствием, в Москве - 9,8 тыс.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает возможность формирования экстерриториальных участковых комиссий в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Согласно тексту, до 1 января 2024 года решением ЦИК должно быть определено, в каких регионах и на каких выборах будет организовано голосование избирателей или участников референдума, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами соответствующего избирательного округа или округа референдума.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.