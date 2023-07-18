Мишустин: оборудование районов обороны на всех необходимых рубежах практически завершено

По словам премьер-министра, "оказывается всесторонняя поддержка гражданам, жилые помещения которых либо утрачены, либо повреждены в результате обстрелов"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фортификация линий размещения войск на всех необходимых рубежах практически завершена. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

"На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено", - сказал председатель правительства, говоря о фортификации линий размещения войск.

По словам главы кабинета министров, также "оказывается всесторонняя поддержка гражданам, жилые помещения которых либо утрачены, либо повреждены в результате обстрелов". "Мы занимаемся восстановлением объектов инфраструктуры - социальных и транспортных", - отметил Мишустин.

Он также затронул тему оказания медицинской помощи и социальной поддержки военнослужащих. "Нашим защитникам оказывается необходимая помощь, включая экстренную, неотложную, специализированную, помогаем с медицинской реабилитацией, протезированием", - констатировал премьер-министр. Председатель правительства отметил, что "также обеспечивается поставка нужного медицинского оборудования и его техническое обслуживание, диагностирование, ремонт".

Глава кабинета министров обратил внимание на то, что начал работать фонд "Защитники Отечества". "Во всех регионах страны созданы его филиалы", - подчеркнул Мишустин.