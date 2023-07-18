МИД РФ: неудачи ближневосточного урегулирования вызваны монополизацией посредничества США

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с главами дипломатических миссий Алжира, Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, Ливана, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции, а также представителем ЛАГ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Неудачи урегулирования палестино-израильского конфликта являются следствием линии США на монополизацию посредничества. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ провел встречу в формате рабочего завтрака с главами дипломатических миссий Алжира, Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, Ливана, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции, а также представителем Лиги арабских государств (ЛАГ). В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования.

"С российской стороны было также указано, что "порочный круг" насилия, из которого не удается вывести палестино-израильский конфликт, во многом является следствием многолетней линии Вашингтона на "монополизацию" посреднических функций и его незаинтересованности в плодотворной многосторонней работе в сфере БВУ, в том числе в рамках "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН), деятельность которого оказалась заблокирована американской администрацией под надуманными предлогами", - говорится в опубликованном сообщении МИД РФ по итогам встречи.

В министерстве отметили, что в ходе беседы Лавров изложил подходы российской стороны по теме стабилизации в зоне палестино-израильского конфликта и "подготовки необходимых условий для налаживания устойчивого мирного процесса". "При этом была подтверждена неизменная приверженность Москвы международно признанной правовой базе БВУ, включая резолюции СБ (Совета Безопасности ООН - прим. ТАСС) и ГА ООН (Генеральной Ассамблеи ООН - прим. ТАСС), Арабскую мирную инициативу, "мадридские принципы", применимые и к сирийским Голанам, а также формулу "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности, - указали в МИД РФ. - При этом было констатировано, что Россия последовательно выступает в поддержку создания государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

В дипведомстве подчеркнули, что глава МИД РФ разъяснил, что российские инициативы по проведению консультативной встречи с участием РФ, ЛАГ и вовлеченных в тематику ближневосточного урегулирования стран региона нацелены на "синхронизацию усилий на этом направлении, включая задачу обеспечения палестинского национального единства на конструктивной политической платформе Организации освобождения Палестины".

Миротворческие усилия на Ближнем Востоке

В МИД РФ отметили, что во время беседы Лавров акцентировал внимание на том, что "особое значение приобретает перевод миротворческих усилий на Ближнем Востоке на коллективную основу при ведущей роли региональных стран". "Исходим из того, что происходящие на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива процессы оздоровления межгосударственных отношений между Саудовской Аравией и Ираном, Сирией и Турцией, а также возвращение Сирии в ЛАГ создают необходимые предпосылки для урегулирования палестинской проблемы в соответствии с общепризнанной международно-правовой базой БВУ", - заключили в МИД России.