Совфед одобрил закон о внеплановых проверках взаимодействующих с иноагентами лиц

Документ, в частности, обязывает как органы власти и организации, так и должностных и физических лиц учитывать в своей деятельности ограничения, которые связаны со статусом иностранного агента

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, направленный на усиление контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Документ, в частности, позволяет проводить внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами и нарушающих при этом законодательство РФ об иностранных агентах.

Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". За Минюстом РФ закрепляются полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.

Закон также дополняется новой нормой, по которой внеплановые проверки могут проводиться в отношении не только самих иноагентов, как это установлено действующим законодательством, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют. Основанием для таких проверок может стать поступившая в Минюст информация о том, что органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования законодательства РФ об иностранных агентах.

Документ обязывает как органы власти и организации, так и должностных и физических лиц учитывать в своей деятельности ограничения, которые связаны со статусом иностранного агента. Определяется, что их действия или бездействие не должны способствовать нарушению иноагентом законодательства РФ.

В соответствии с новеллами иностранный агент не вправе получать не только государственную финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. По действующему законодательству, иноагентам запрещено получать только финансовую поддержку со стороны государства.