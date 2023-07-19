19 июля, 10:45
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ЧП в Крыму, сокращение расходов, санкции США против Киргизии. Темы брифинга Пескова

Елена Гриценко/ ТАСС
© Елена Гриценко/ ТАСС

Возгорание на полигоне в Крыму, сокращение бюджетных расходов, а также возможные санкции США против Киргизии стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. "У него достаточно насыщенный день".
  • Президент примет участие в работе наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", которое проводится в четвертый раз. "В плане создание системы социальных лифтов, лифтов по повышению квалификации".
  • В течение дня у главы государства запланировано совещание с правительством. Отдельной станет "тема внедрения искусственного интеллекта". Министр экономического развития Максим Решетников и цифрового развития Максут Шадаев выступят в открытой части, в закрытой части ожидается выступление главы Сбербанка Германа Грефа.

О ЧП на полигоне в Крыму

  • "Все это докладывается президенту". Глава Крыма Сергей "Аксенов очень оперативно отреагировал".
  • "Там было возгорание, меры экстренно применяются".

О показаниях президента ЮАР по БРИКС

  • "Никто никому понять не давал", что арест Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда будет равнозначен войне, о чем президент страны сообщил суду провинции Гаутенг.
  • "В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства" - "здесь никому ничего объяснять не нужно".

О сокращении расходов бюджета на нацпроекты

  • Национальные проекты "являются абсолютным приоритетом, там есть определенные нюансы в реализации". "Никто никогда не отказывался" от ориентиров, установленных нацпроектами. "Все выполняется своим чередом".
  • "Есть какие-то незащищенные" проекты - "там можно сэкономить". "В нацпроектах могут быть определенные нюансировки", но любые сокращения "не понижают приоритетность нацпроекта".

О реакции Запада на атаку на Крымский мост

  • "Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране", они "не гнушаются никаким молчанием, это не новость".

О намерении США ввести санкции против Киргизии

  • "Киргизия является нашим близким партнером и союзником", участвует "в интеграционных процессах", что "приносит большую пользу" самому Бишкеку.
  • "Мы намерены дальше развивать наши двусторонние отношения с Киргизией".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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