ЧП в Крыму, сокращение расходов, санкции США против Киргизии. Темы брифинга Пескова

Возгорание на полигоне в Крыму, сокращение бюджетных расходов, а также возможные санкции США против Киргизии стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. "У него достаточно насыщенный день".
- Президент примет участие в работе наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", которое проводится в четвертый раз. "В плане создание системы социальных лифтов, лифтов по повышению квалификации".
- В течение дня у главы государства запланировано совещание с правительством. Отдельной станет "тема внедрения искусственного интеллекта". Министр экономического развития Максим Решетников и цифрового развития Максут Шадаев выступят в открытой части, в закрытой части ожидается выступление главы Сбербанка Германа Грефа.
О ЧП на полигоне в Крыму
- "Все это докладывается президенту". Глава Крыма Сергей "Аксенов очень оперативно отреагировал".
- "Там было возгорание, меры экстренно применяются".
О показаниях президента ЮАР по БРИКС
- "Никто никому понять не давал", что арест Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда будет равнозначен войне, о чем президент страны сообщил суду провинции Гаутенг.
- "В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства" - "здесь никому ничего объяснять не нужно".
О сокращении расходов бюджета на нацпроекты
- Национальные проекты "являются абсолютным приоритетом, там есть определенные нюансы в реализации". "Никто никогда не отказывался" от ориентиров, установленных нацпроектами. "Все выполняется своим чередом".
- "Есть какие-то незащищенные" проекты - "там можно сэкономить". "В нацпроектах могут быть определенные нюансировки", но любые сокращения "не понижают приоритетность нацпроекта".
О реакции Запада на атаку на Крымский мост
- "Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране", они "не гнушаются никаким молчанием, это не новость".
О намерении США ввести санкции против Киргизии
- "Киргизия является нашим близким партнером и союзником", участвует "в интеграционных процессах", что "приносит большую пользу" самому Бишкеку.
- "Мы намерены дальше развивать наши двусторонние отношения с Киргизией".