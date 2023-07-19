Чернышенко: отказываться от паспорта болельщика на футбольных матчах РПЛ не планируется

Вице-премьер указал на отсутствие причин для такого решения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Отказ от использования паспорта болельщика (Fan ID) на футбольных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) не планируется из-за отсутствия причин для такого решения, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Отказываться от Fan ID не планируем, причин для этого мы не видим", - сказал Чернышенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Также вице-премьер отметил, что планов введения системы паспорта болельщика для матчей Континентальной хоккейной лиги нет, поскольку у хоккейных болельщиков "совершенно другая культура посещения матчей и отсутствие исторических фактов хулиганского поведения".

Карта болельщика - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018-го. Персонифицированную карту зрителя должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

В конце 2021 года президент РФ подписал закон о введении с 1 июня 2022 года персонифицированных карт для посещения соревнований. Возможность оформить карту болельщика на портале госуслуг появилась у зрителей 4 июля 2022 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о таком порядке доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов Мир - Российской премьер-лиги.