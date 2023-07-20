Путин дал поручения по согласованию планов развития арктических населенных пунктов

Срок их исполнения назначили на 1 сентября

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования, к 1 сентября.

"Нужно завершить согласование плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктур этих ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований - прим. ТАСС), а также населенных пунктов арктической зоны в целом <…>, где дислоцированы наши воинские формирования", - сказал глава государства на совещании по развитию арктических городов. "Финансирование мероприятий этого плана должно осуществляться из разных источников, и это нужно согласовать", - добавил он.

"Здесь все это нужно до 1 сентября", - подчеркнул президент.

Он пояснил, что речь идет о мероприятиях по модернизации первичного звена здравоохранения, ремонте школ, обновлении системы ЖКХ, строительстве жилья и благоустройстве территорий.

При этом план таких мероприятий, по словам Путина, должен быть сформирован на основе мастер-планов, которые будут созданы либо отдельно для каждого населенного пункта, либо сразу для нескольких из них, для агломерации.

Ранее с инициативой по развитию стратегически важных опорных городов в Арктике к главе государства обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, по словам которого для развития таких населенных пунктов требуется не только привлечь, но и удержать специалистов с необходимыми компетенциями для развития важнейших арктических проектов. Сделать это можно, вкладывая средства в развитие инфраструктуры и городской среды.

Опыт Дальнего Востока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что механизмы создания мастер-планов дальневосточных городов могут распространить на опорные города и агломерации российской Арктики. "Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово вместе с арктическими регионами подготовить комплексные планы развития опорных городов, а также агломераций, где несколько населенных пунктов используют общую инфраструктуру. В рамках выполнения ваших поручений по подготовке мастер-планов дальневосточных городов мы <…> работали не только с урбанистами и архитекторами, но анализировали структуру экономики и занятости в городах, строили траекторию развития города от текущего состояния к целевому. Готовы применить такой же подход в Арктике", - сказал он в ходе совещания.

Министр добавил, что в условиях ограниченных ресурсов сфокусированное развитие таких опорных городов позволит создать основу для закрепления людей и привлечения новых востребованных специалистов в Арктику. Примером такого развития является план развития Норильска до 2035 года. "План общим объемом 120 млрд рублей предполагает финансирование 24 млрд рублей из федерального бюджета, 15 млрд из регионального и 81 млрд рублей из внебюджетных источников. Таким образом связывает город и его ключевое предприятие долгосрочной программой развития", - сказал Чекунков.