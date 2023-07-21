Рябков заявил, что канал по обмену заключенными между Россией и США сохраняется

По словам замглавы МИД РФ, контакты по этой линии продолжатся

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Канал по вопросам обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном сохраняется, контакты по этой линии продолжатся. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Мне неизвестно о каких-то контактах последнего времени на этот счет, но канал сохраняется, и в надлежащее время эти контакты будут продолжены", - отметил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты работают с Россией над обменном заключенными, несмотря на противоречия и разногласия.