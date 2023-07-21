Захарова прокомментировала отказ допустить корреспондента ТАСС на брифинг в Пакистане

Такое решение стало "топорной выходкой" украинской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Отказ допустить корреспондента ТАСС на брифинг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Исламабаде стал "топорной выходкой" украинской стороны, он "струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста". Об этом заявила ТАСС в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отказ в аккредитации корреспондента ТАСС может быть расценен только как очередная топорная выходка украинской стороны, которая уже удивления не вызывает. Равно как и непрофессиональное поведение киевских властей, которые ни во что не ставят журналистскую этику. Похоже, что Дмитрий Кулеба попросту струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста. Сказать-то по делу украинскому гостю нечего", - ответила Захарова на просьбу прокомментировать отказ.

Дипломат подчеркнула, что Россия ведет с пакистанскими партнерами "спокойный и профессиональный диалог". "Попытки киевского режима помешать ему своими цирковыми представлениями обречены на провал. Вбить клин между Москвой и Исламабадом ему не удастся", - резюмировала Захарова.

Корреспондент ТАСС Руслан Бекниязов в четверг был вынужден покинуть пресс-центр МИД Пакистана за полчаса до начала совместного брифинга министра иностранных дел исламской республики Билавала Бхутто-Зардари и Кулебы. Это связано с выдвинутым украинской стороной условием о недопущении российских журналистов до освещения мероприятия с участием Кулебы. Корреспондент ТАСС за день до этого инцидента был допущен до работы на обозначенном брифинге.

Пакистанские журналисты, находившиеся в этот момент в ожидании начала совместной пресс-конференции глав МИД Пакистана и Украины, выразили недоумение отсутствием российского коллеги. В течение дня в социальных сетях появлялись посты поддержки корреспондента ТАСС и осуждения в связи с возникшим инцидентом.