Захарова: Россия ожидает реакции Гутерриша в отношении меморандума РФ и ООН

Для выхода из него необходимо предварительное письменное уведомление, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская сторона ожидает реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в отношении меморандума Россия - ООН, который действует три года и для выхода из которого необходимо предварительное письменное уведомление. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В предстоящий период ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении меморандума Россия - ООН, который, как известно, действует три года и для выхода из которого необходимо предварительное (за три месяца) письменное уведомление. Это покажет истинные намерения ооновцев в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом, под предлогами которых в Секретариате ООН до последнего времени, по сути, занимались, скорее, обслуживанием украинского коммерческого зернового экспорта в "сытые" страны", - отметила дипломат.

Захарова назвала комментарии Гутерриша о российских ударах по Одессе "наглядной иллюстрацией лицемерия". "В связи с этим со своей стороны обращаем внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, если не сказать методичное замалчивание руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева", - сказала она, приведя примеры подобных ситуаций - подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса 5 июня, теракт на Крымском мосту в ночь на понедельник.

"В целом руководству ООН не привыкать замалчивать по политическим мотивам нелицеприятные вещи, не только в украинском контексте. Не заметили какой-либо публичной реакции и уж тем более осуждения Секретариатом ООН регулярных произвольных воздушных ударов Израиля по территории Сирии, включая международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Соответствующие обращения сирийцев на имя генсекретаря ООН годами остаются без ответа", - заключила она.