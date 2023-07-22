Избирком Хакасии зарегистрировал списки еще трех партий на выборы в Верховный совет

В список КПРФ вошли 83 человека, "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 48 кандидатов, партии "Справедливая Россия - патриоты за правду" - 41

ТАСС, 22 июля. Избирательная комиссия Республики Хакасия зарегистрировала списки "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", КПРФ и партии "Справедливая Россия - патриоты за правду" на выборы депутатов Верховного совета. Об этом сообщили в субботу ТАСС в избиркоме.

"Избирательная комиссия Республики Хакасия зарегистрировала списки кандидатов, выдвинутых региональными отделениями партий КПРФ, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия - патриоты за правду" на выборы депутатов Верховного совета Республики Хакасия восьмого созыва по республиканскому избирательному округу", - сказали в избиркоме.

В список КПРФ включены 83 человека, возглавляет его действующий глава региона Валентин Коновалов. В списке "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" 48 человек во главе с директором компании "Полипласт" Владимиром Серебряковым. В список партии "Справедливая Россия - патриоты за правду" вошел 41 кандидат, возглавляет его депутат Верховного совета Хакасии Ольга Ширковец.

Ранее избирком зарегистрировал списки "Единой России", ЛДПР, партии "Новые люди". Также списки кандидатов в избирком представили "Партия за справедливость" и "Коммунисты России", по ним решения пока не принято.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета. Парламент республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам.

На пост главы республики выдвинуты действующий глава Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия"), депутат регионального парламента Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России").