Путин продолжит переговоры с прибывшим в Россию Лукашенко

Российский лидер отметил, что изменил свои планы, чтобы провести с белорусским коллегой больше времени

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжит общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом.

Глава республики прибыл в РФ в субботу вечером. Пресс-службы лидеров двух государств изначально анонсировали, что переговоры Путина и Лукашенко состоятся в воскресенье, 23 июля, и пройдут в однодневном формате. Российский президент, однако, на встрече со своим коллегой сообщил, что их общение продолжится и в понедельник. "Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора - два дня провести [за переговорами]", - предложил он.

О первом дне

Первый день общения Путина и Лукашенко начался с переговоров в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне. Главы государств приехали ко дворцу в одном автомобиле. Они вышли из него в официальных костюмах, но без галстуков.

Открывая встречу, российский президент отметил, что отношения Москвы и Минска продолжают развиваться, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось. Он обратил внимание, что все основные экономические показатели дают основания полагать, что и Россия, и Белоруссия 2023 год пройдут уверенно и спокойно, а их экономика продемонстрирует хорошие показатели роста.

Во время беседы Путин и Лукашенко также затронули тему международной обстановки и безопасности. Так, президент РФ сообщил, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации было уничтожено рекордное число иностранной техники. Кроме того, он пообещал, что Россия будет доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди воюющих на стороне Украины иностранных наемников. По его словам, они несут большие потери "из-за своей глупости".

Путин также подчеркнул, что контрнаступление Украины провалилось, а с момента его начала безвозвратные потери украинских сил уже превысили 26 тыс. человек.

Культурная программа

После переговоров в Константиновском дворце президенты посетили Кронштадтский морской собор и поговорили с собравшимися на площади около храма людьми, сделали с ними совместные фотографии.

Затем они осмотрели экспозицию Музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, и подошли к Финскому заливу, где губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал им о планах по развитию города, показал место, где скоро будет оборудована новая набережная.

Регулярные контакты

Путин не раз указывал на особый характер отношений между Россией и Белоруссией. Он отмечал, что Минск является для Москвы "стратегическим партнером и ближайшим союзником".

Главы двух соседних государств регулярно контактируют. В 2023 году они встречаются уже шестой раз. Предыдущие пять встреч также проходили на территории России. В числе тем, которые затрагивались в последнее время, были развитие экономических отношений, размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, ситуация на мировой арене. Кроме того, лидеры двух стран по необходимости созваниваются.