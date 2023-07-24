Климов: недруги РФ активизируют попытки воздействия на российских "людей с оружием"

Как заявил глава комиссии Совета Федерации, их пытаются переориентировать против российской политической системы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Оппоненты РФ будут активизировать попытки воздействия на "людей с оружием" в России, чтобы переориентировать их против российской политической системы. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Сейчас любая возможность воздействовать на людей с оружием со стороны нашего супостата, нашего недруга будет все время усиливаться. Они же, между прочим, сегодня очень тонко разыгрывают патриотическую карту. Если вы посмотрите, мы такой анализ тоже делали, многие вбросы последних нескольких месяцев были рассчитаны не на неолиберальную аудиторию в России, а на нашу патриотическую, православную аудиторию", - сказал сенатор на пресс-конференции, посвященной международным аспектам обеспечения госсуверенитета России.

"Там давались и потом разгонялись в сети такие нарративы, которые создавали впечатление, что у нас в государстве что-то не то, что мы как-то не так себя ведем. И это возмущало большое количество людей, искренне настроенных на защиту Отечества. Причем часть из этих людей действительно находится в зоне боевых действий", - продолжил Климов.

По его словам, одной из главных задач политических оппонентов России, которую они даже не скрывают, является "агитация этих людей и переориентация их против существующей власти, против нашей политической системы". "Они на эту тему семинары в европейском парламенте проводят", - подчеркнул глава комиссии СФ.