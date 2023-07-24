Климов: попытки вмешательства в предстоящие выборы уже "идут по полной программе"

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела призвал власти регионов, где пройдут выборы, а также ответственных за их проведение лиц не расслабляться

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Попытки внешнего вмешательства в намеченные на сентябрь выборы, которые состоятся в том числе в новых российских регионах, "идут по полной программе". Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Ожидаем [попыток вмешательства], это мягко сказано. Они уже идут по полной программе. Они же для начала просто не признают эти территории российскими, если мы говорим про новые территории. Они и Крым не признают российским, но это их дело", - сказал сенатор на пресс-конференции, посвященной международным аспектам обеспечения госсуверенитета России.

"Кроме того, они явно не упустят возможности заниматься своей подрывной деструктивной деятельностью и на других площадках. У нас выборы в очень серьезных субъектах РФ ожидаются", - продолжил Климов.

Он призвал власти регионов, где пройдут выборы, а также ответственных за их проведение лиц не расслабляться. Сенатор отметил, что беседовал "с некоторыми людьми, связанными с выборами" в ряде регионов. "Такое впечатление, что эти люди думают, что американские и британские шпионы должны спуститься к ним на территорию на парашюте, привезти с собой охапку бюллетеней и как-то их там подбросить. Вот такой образ, пришедший из 50-х годов прошлого века, не имеет ничего общего с тем, как это происходит", - сказал Климов.

По его словам, на выборах будут попытки использовать в том числе искусственный интеллект, соцсети и адресное воздействие на аудиторию, чтобы "протащить своих людей, которые будут замаскированы под кого угодно". "Наша задача в том числе за счет общественных и гражданских фильтров таких людей устанавливать и поступать так, как положено законом", - сказал сенатор. Глава комиссии СФ добавил, что за месяц до выборов пройдет встреча с участием представителей ЦИК России, также члены сенаторской и депутатской комиссий примут участие в брифинге после окончания региональных выборов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. Жителям российской столицы предстоит выбрать мэра.