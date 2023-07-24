Патрушев заявил, что Запад не гнушается никакими средствами в попытке сохранить господство

По словам секретаря Совбеза РФ, мир уверенно движется в сторону более справедливой многополярной системы

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 июля. /ТАСС/. Все суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и навязывания Штатами своих подходов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в ЮАР на заседании высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

По его словам, сегодня мир уверенно движется в сторону более справедливой многополярной системы. "К сожалению, эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у западного меньшинства, которое в попытке сохранить мировое господство не гнушается никакими средствами - от односторонних санкций до ведения гибридных войн", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Он, в частности, отметил, что "глобальное меньшинство" стремится подменить ооноцентричную систему мироустройства, "то есть систему большинства", неким "порядком, основанным на правилах".

"Убеждены, что в интересах всех суверенных государств - не допустить диктата американцев и навязывания ими своих подходов другим", - подчеркнул Патрушев. Он добавил, что в современной политической и экономической архитектуре мира "все более востребовано повышение представленности стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, проводящих независимую внешнюю политику и готовых отстаивать национальные интересы и свой суверенитет в институтах глобального управления".

ЮАР в текущем году председательствует в БРИКС. Нынешняя встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, 13-я по счету. Первая состоялась в 2009 году по инициативе России. Рекомендации нынешней встречи поступят на саммит лидеров стран-членов БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа. С началом 2024 года председательство в БРИКС перейдет к России.