Патрушев заявил об отсутствии в БРИКС конфронтационности и скрытой повестки

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что входящие в объединение государства "выстраивают общение не на принципе "ведущий-ведомый", где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам"

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил интерес других стран к БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) отсутствием конфронтационности в этом объединении.

"Мы видим рост заинтересованности участвующих в сегодняшнем заседании стран в углублении сотрудничества с "пятеркой". Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки", - сказал Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, с участием "Друзей БРИКС".

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что входящие в объединение государства "выстраивают общение не на принципе "ведущий-ведомый", где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов".

По мнению Патрушева, БРИКС приобретает все более весомую роль "как один из инновационных форматов межгосударственного взаимодействия". "За годы сотрудничества в "пятерке" сформировалась культура диалога, сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга", - констатировал секретарь СБ РФ. На его взгляд, это помогает участникам объединения "всегда находить точки соприкосновения и взаимоприемлемые развязки даже по самым непростым вопросам". "Такой подход уже сейчас приносит свои плоды и импонирует нашим единомышленникам", - заметил Патрушев.

Он заверил, что "двери объединения открыты для взаимодействия с единомышленниками в рамках хорошо зарекомендовавших себя форматов аутрич/БРИКС плюс". "Их развитие стало одним из приоритетов южноафриканского председательства и всецело нами поддерживается", - заявил секретарь Совбеза РФ. По его словам, "привлечение широкого круга стран к дискуссиям в рамках БРИКС, формирование постоянного круга друзей объединения будет способствовать консолидации усилий мирового большинства для решения общих проблем развития и преодоления актуальных вызовов в различных сферах, в том числе безопасности".

ЮАР в этом году председательствует в БРИКС. Нынешняя встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, 13-я по счету. Первая состоялась в 2009 году по инициативе России. Рекомендации нынешней встречи поступят на саммит лидеров стран-членов БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа. С началом 2024 года председательство в БРИКС перейдет к России.