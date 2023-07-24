В ЦИК высоко оценили готовность избирательной системы в новых регионах

Как отметил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, ЦИК удалось сформировать региональные сегменты государственной автоматизированной системы "Выборы"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ очень высоко оценивает готовность к выборам избирательной системы в новых регионах. Об этом ТАСС в понедельник заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

24 июля в новых регионах началась регистрация кандидатов на выборы депутатов в заксобрания и представительные органы муниципальных образований, она продлится до 17 августа. Сроки избирательных действий в новых регионах сокращены в соответствии с законом, позволяющим устанавливать особенности проведения выборов при введении на территориях военного положения.

"Мы очень высоко оцениваем готовность избирательной системы в новых регионах. Нам удалось сформировать участковые, территориальные избирательные комиссии, в этой части система полностью сформирована. Несмотря на сложности, нам удалось сформировать региональные сегменты государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", что позволит работать в тех же условиях, что и остальные субъекты РФ", - сказал Булаев.

Зампред ЦИК отметил, что ГАС "Выборы" также полностью развернута в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Ранее о полном развертывании системы в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Херсонской области на заседании ЦИК сообщил глава Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

"Мы провели очень глубокую работу по обучению членов ТИК [в новых регионах], а также сейчас ведем обучение членов УИК, у нас оказывается большая помощь [избиркомам новых регионов] от избиркомов других регионов страны, они работают там практически на постоянной основе, помогают коллегам вникнуть в суть российского законодательства", - добавил он.

"Мы работаем со всеми силовыми структурами и надеемся, что нам никто не помешает провести избирательную кампанию", - сказал Булаев.

"Мобильный избиратель"

Также с 24 июля стартует прием заявлений избирателей, которые хотят в единый день голосования воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель". Жители новых регионов воспользуются им впервые.

"На новых территориях - это впервые, но сроки избирательных действий жителей новых регионов сильно сокращены. Уже есть конкретные договоры с МФЦ, где они открыты, есть возможность подать заявление через приложение "Госуслуги", а также в ТИК. Но воспользоваться этим, я думаю, смогут не все, так как времени для информационной работы у избиркомов мало, но она идет, сейчас уже оперативно выходят ролики, мы надеемся, что избиратели смогут ознакомится с этой информацией", - сказал Булаев.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.