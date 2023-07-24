Слуцкий уверен, что ЛДПР "дожмет" вопрос о возврате к распределению выпускников медвузов

Как отметил лидер партии, это необходимо для того, чтобы решить проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях в регионах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ЛДПР будет настаивать на возвращении обязательного распределения выпускников медицинских вузов и колледжей с тем, чтобы решить проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях в регионах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил лидер партии Леонид Слуцкий, выразив уверенность, что вопрос удастся решить в ближайшие месяцы.

По словам политика, к примеру, в больницах Центрального федерального округа "не хватает профильных специалистов, вплоть до педиатров". "Обязательное распределение, возврат к обязательному распределению. И по-другому мы с мертвой точки быстро эту проблему не сдвинем", - сказал он.

Слуцкий заметил, что на это предложение ЛДПР "есть разные точки зрения".

"Правительство нас слышит. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы эту ситуацию дожмем, [вернем] обязательное распределение в медицинских вузах и колледжах", - сказал он, заметив, что молодых специалистов на Дальний Восток или в новые регионы можно направлять по распределению на полтора года, а в другие субъекты РФ - на три.