Путин и Лукашенко посетили Валаам

Эта прогулка стала продолжением их двухдневного общения, которое началось с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне

ОСТРОВ ВАЛААМ /Карелия/, 24 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам.

Эта прогулка стала продолжением их двухдневного общения, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне. После официальной части встречи лидеры посвятили следующие несколько часов воскресного дня поездке в Кронштадт, где они посетили морской собор и пообщались с гулявшими по площади возле храма людьми, а также осмотрели экспозицию Музея военно-морской славы, который откроется в День ВМФ 30 июля.

На Валаам Путин в предыдущий раз приезжал в июле 2019 года также в компании Лукашенко. Они тогда посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

В этот раз президенты России и Белоруссии начали поездку с посещения Спасо-Преображенского собора, являющегося частью архитектурного комплекса монастыря.

Президенты России и Белоруссии также посетили Смоленский скит, где поминают погибших в войнах. Путин и Лукашенко второй раз посещают этот скит вместе, в прошлый раз они побывали в нем в июле 2019 года.

О монастыре и Смоленском ските

Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Его основателями считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители.

В монастырской братии состоят более 200 человек. На территории обители расположены молочная ферма, форелевое хозяйство и пасека. Монахи активно занимаются сельским хозяйством - трудятся на огородах и в теплицах, выращивают овощи и зелень, заготавливают лекарственные травы. На северном берегу острова находится одноименный поселок. В нем проживает около 20 человек.

Смоленский скит (скит во имя Смоленской иконы Божией Матери) Валаамского монастыря с храмом-памятником солдатам и офицерам, погибшим в Первую мировую войну, построен в 1914-1917 годах. Он последний по времени устройства из 13 скитов монастыря. Там жил единственный насельник - иеросхимонах Ефрем. В 12 лет тайком от родителей он пришел на Валаам, после 12 лет послушания принял постриг и через четыре года - священный сан.

Церковь была построена в 1915-1917 годах в стиле древних псковских и новгородских храмов - строгий храм венчали две шлемовидные главы. Освящение скита предполагалось во имя Валаамской иконы Божией Матери. В июне 1917 года архиепископ Сергий освятил ее во имя Смоленской иконы Божией Матери. По замыслу, в скиту старцы-схимники должны были читать денно и нощно Псалтирь и совершать служение за помин душ всех воинов, павших славной смертью за веру, царя и Отечество.

Павших героев поминали здесь и после революции 1917 года. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 2008 году делился воспоминанием о посещении Валаама в девятилетнем возрасте с родителями и с группой эстонских паломников в 1938 году. Он хорошо помнил, как начальник Смоленского скита иеросхимонах Ефрем на литургии ежедневно поминал тысячи имен воинов, павших в Первой мировой войне. Теперь в Смоленском скиту поминают героев Второй мировой войны, воинов, погибших в горячих точках.

Сейчас Смоленский скит населяют пять человек, скитоначальник - иеромонах Давид.