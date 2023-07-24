Грызлов призвал единороссов вести мониторинг нарративов, навязываемых россиянам извне

По словам председателя высшего совета, информационная агрессия против России и стран СНГ включает такие аспекты, как "альтернативный подход" к освещению новостей, пропаганда эмиграции или невмешательства, работа с оппозицией и прямая дискредитация РФ, а также призывы оказывать поддержку врагу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Непрерывный мониторинг нарративов, навязываемых российскому обществу извне, поможет единороссам при разработке практических рекомендаций в сфере противодействия информационной агрессии стран Запада в отношении России и стран СНГ. Об этом в понедельник заявил председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

24 июля в центральном исполкоме единороссов прошло заседание бюро высшего совета партии, в ходе которого обсуждался вопрос об информационной политике в условиях СВО и роли, которую партия может сыграть в ее совершенствовании. Грызлов отметил необходимость консолидации усилий по противодействию информационной агрессии стран Запада, а также разработки практических рекомендаций по проактивным информационным мероприятиям.

"Здесь стоит подумать над возможностью непрерывного мониторинга нарративов, которые нам пытаются навязать. Важно консолидировать совместные усилия по противодействию информационной агрессии, партия могла бы сыграть в этом важную роль. Долгое время западными странами апробировались и совершенствовались методы и технологии информационной войны. И сегодня в связи с прямым противостоянием России с коллективным Западом нет никаких сомнений в том, что все эти знания, опыт и технологии применяются в отношении нас", - сказал Грызлов в своем докладе о направлениях деструктивной информационной деятельности в отношении России и стран СНГ.

По словам председателя высшего совета, информационная агрессия против России и стран СНГ включает такие аспекты, как "альтернативный подход" к освещению новостей, пропаганда эмиграции или невмешательства, работа с оппозицией и прямая дискредитация РФ, а также призывы оказывать поддержку врагу. "Вся эта деятельность сегодня непрерывно ведется в отношении России и стран СНГ с целью разделения общества, формирования очагов недовольства. В своей работе западные спецслужбы активно используют социальные сети, видеохостинги, СМИ, отдельных лидеров общественного мнения, НКО и другие формы коммуникативных каналов", - заявил он.

Говоря о роли партии в противостоянии деструктивной информационной политике со стороны коллективного Запада, Грызлов отметил, что "Единой России" важно вовлекать в партнерский диалог все заинтересованные стороны", а также укреплять национальную медиасреду, вести "гражданский рейтинг национальных медиаресурсов".