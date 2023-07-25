25 июля, 12:43
Единый день голосования

В Подмосковье к выборам подготовят около 300 трафаретов для слабовидящих избирателей

Трафареты будут использовать на 139 избирательных участках

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Около 300 трафаретов для самостоятельного заполнения слабовидящими избирателями бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, изготовят к выборам в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"Для голосования на выборах губернатора Московской области, а также на дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения слабовидящими избирателями бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего будет подготовлено около 300 трафаретов. Они будут использованы на 139 избирательных участках Подмосковья в местах компактного проживания инвалидов по зрению. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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