В Подмосковье к выборам подготовят около 300 трафаретов для слабовидящих избирателей

Трафареты будут использовать на 139 избирательных участках

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Около 300 трафаретов для самостоятельного заполнения слабовидящими избирателями бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, изготовят к выборам в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"Для голосования на выборах губернатора Московской области, а также на дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения слабовидящими избирателями бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего будет подготовлено около 300 трафаретов. Они будут использованы на 139 избирательных участках Подмосковья в местах компактного проживания инвалидов по зрению.