Ушаков сообщил, что на саммите Россия - Африка примут пакет документов

В частности, речь идет об итоговой декларации, а также об отдельных тематических декларациях, в частности, о взаимодействии в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пакет из минимум пяти документов планируется принять по итогам саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия на международной арене", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "также будут приняты отдельные тематические декларации, в частности, о взаимодействии в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве". "Будет утвержден план действий Форума партнерства Россия - Африка на период 2023-2026 годы", - отметил Ушаков.

"Церемония одобрения документов завершается заявлениями [президента РФ Владимира] Путина и председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов [Азали Ассумани] для СМИ", - сообщил он.

"Саммит будет состоять из двух пленарных заседаний, которые пройдут 28 июля", - уточнил помощник российского лидера. "На первом утреннем заседании выступит президент России Владимир Путин и все 17 глав государств, а также председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат", - перечислил представитель Кремля. Работа саммита продолжится на втором пленарном заседании в формате рабочего завтрака. "Здесь слово будут брать главы делегаций, которые представлены на более низком уровне - вице-президенты, министры", - добавил Ушаков.

Говоря о планах на 27 июля, помощник президента РФ отметил, что в этот день пройдет экономический и гуманитарный форум Россия - Африка, который "объединит и глав государств, и руководителей делегаций, и руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей государственных структур, средств массовой информации и гражданского общества, ведущих экспертов и ученых". Ушаков подчеркнул, что "на форум приглашено несколько тысяч участников, в основном предпринимателей, которые представляют такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, инфраструктуры, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии, фармацевтика".

Пленарное заседание

Представитель Кремля сообщил, что вместе с Путиным в пленарном заседании форума примет участие Ассумани, модератором выступит директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

"После пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Путин проведет рабочий завтрак с руководителями региональных организаций африканских стран", - сказал Ушаков. Он добавил, что на завтрак приглашены руководители Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Сообщества развития Юга Африки, экономического сообщества государств Центральной Африки, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Межправительственной организации по развитию, Нового партнерства для развития Африки, Африканского экспортно-импортного банка. Ожидается также участие председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, который расскажет о планах по углублению взаимодействия Евразийского экономического союза со странами и интеграционными объединениями Африки.