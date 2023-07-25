Зампостпреда России в Вене прокомментировал сообщение об обнаружении мин в районе ЗАЭС

По словам Романа Устинова, Москва имеет право принимать меры по защите Запорожской АЭС в соответствии с собственной оценкой уровня угроз станции

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Россия имеет право принимать меры по защите Запорожской АЭС (ЗАЭС) в соответствии с собственной оценкой уровня угроз станции. Так заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов прокомментировал ТАСС сообщение МАГАТЭ об обнаружении мин в районе станции.

По словам дипломата, Россия, будучи участником Конвенции о физической защите ядерного материала и ядерных установок, должна самостоятельно оценивать уровень угрозы.

"Нынешняя ситуация вокруг станции, которая находится на линии боевого соприкосновения с постоянно довлеющим риском попыток ее захвата украинскими вооруженными силами, диктует соответствующие меры обеспечения ее защиты. В этом контексте решение о применении дополнительных средств защиты в виде мин вполне обосновано. Россия имеет на это полное право и осуществляет те меры, которые в первую очередь требуются для того, чтобы предотвратить катастрофу на крупнейшей АЭС в Европе", - сказал Устинов.

Он отметил, что применение мин для защиты станции не противоречит действующим нормам ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Во время осмотра ЗАЭС 23 июля эксперты МАГАТЭ увидели несколько противопехотных мин направленного действия в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями периметра станции. По их словам, мины были размещены в зоне, куда персонал станции не имеет доступа. Агентство отметило, что мины направлены в сторону от объекта, потенциальная детонация не представляет угрозы для ядерной и физической безопасности.