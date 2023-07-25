Постпредство РФ: Лондон пытается не допустить российских докладчиков на заседание СБ ООН

Как отметил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, от России на заседание по Украине заявлено двое докладчиков

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Великобритания, которая в этом месяце исполняет функции председателя Совета Безопасности (СБ) ООН, предпринимает попытки не допустить докладчиков от России к участию в заседании по Украине 26 июля, на котором будет обсуждаться преследование последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований со стороны киевского режима. Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского и украинского ЦИПсО [Центр информационно-психологических операций]. К сожалению, такие случаи уже были. Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить, - написал он в своем Telegram-канале. - Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам! Посмотрим, чем это все закончится, идти у них на поводу мы не намерены".

Заседание проводится по инициативе России. Ранее постпред Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд сообщила, что 26 июля также состоится встреча СБ ООН по завершению действия зерновой сделки.

На прошлой неделе адвокат, выступающий в интересах канонической УПЦ, Никита Чекман сообщил, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел помещен в специальный корпус следственного изолятора.

В конце марта украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест на 60 суток. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).