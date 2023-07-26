26 июля, 12:10

Госдума завершила последнее пленарное заседание весенней сессии 2023 года

Сама сессия продлится до 6 августа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума провела заключительное пленарное заседание весенней сессии 2023 года.

"Весенняя, 2023 года сессия Государственной думы объявляется закрытой", - сказал председатель Думы Вячеслав Володин в конце заседания.

Сама сессия продлится до 6 августа, до этого момента депутаты будут работать в своих избирательных округах.

Осенняя сессия Госдумы начнется 5 сентября, первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах. Недели пленарных заседаний начнутся с 18 сентября, в сентябре таких недель будет две. Затем Госдума будет работать по стандартному графику, проводя три недели пленарных заседаний подряд, а одну неделю выделяя на работу с избирателями в регионах.

Последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 18 по 24 декабря, затем депутаты планируют работать в регионах до 31 декабря, когда завершится осенняя сессия. 

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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