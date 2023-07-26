26 июля, 13:18
Саммит Россия – Африка

Путин начал переговоры с премьером Эфиопии

Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начали переговоры в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Читайте также
Премьер Эфиопии прибыл на саммит Россия - АфрикаПутин заявил, что РФ высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией

Абий Ахмед занимает пост премьер-министра Эфиопии с 2018 года. В 2019 году он был удостоен Нобелевской премии мира за усилия по международному сотрудничеству и достижению мира, прежде всего - за урегулирование приграничного конфликта с соседней Эритреей.

Встреча Путина и Ахмеда открывает серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия - Африка. В ближайшие несколько дней президент РФ, помимо участия в самом саммите и форуме, как ожидается, проведет отдельные встречи с каждым из приехавших в Санкт-Петербург африканских лидеров. На среду, помимо премьера Эфиопии, у Путина запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также встреча с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

С премьер-министром Эфиопии Путин в предыдущий раз встречался в Сочи в 2019 году во время первого саммита Россия - Африка.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЭфиопияРоссияАбий АхмедСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация