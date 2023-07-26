Врио главы ДНР освободил от должности мэра Амвросиевки

Наталью Докуку на этом посту сменит Александр Володин

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от должности главу администрации города Амвросиевки Наталью Докуку, сообщается в тексте указа Пушилина.

"Освободить Докуку Наталью Петровну от замещаемой должности главы администрации города Амвросиевки", - отмечается в документе.

Другим указом на этот пост назначен Александр Володин. Как сообщает Донецкое агентство новостей, он с 2010 года был замгубернатора Смоленской области.

Ранее в июле Пушилин освободил от должности главу города Снежное Александра Скворцова. Во время визита в город он остался недоволен работой местных властей, в частности, низким качеством работы по благоустройству и неподобающим отношениям к семьям погибших на Донбассе.