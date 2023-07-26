Сенатор считает, что Санду решением выслать дипломатов РФ "присягнула на верность" Западу

Григорий Карасин выразил уверенность, что "далеко не все граждане Молдовы разделяют такую позицию"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду "присягнула на верность" Западу, приняв решение о высылке российских дипломатов из страны и о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"С придумками и зигзагами Кишинева на дипломатическом поприще не соскучишься! Решение властей срезать количество российских дипломатов почти на две трети неслучайно совпало с прекращением участия Молдовы в деятельности парламентской ассамблеи СНГ. Похоже, Майя Санду этим двойным решением присягнула на верность недружественному курсу Запада к нашей стране", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Убежден, что далеко не все граждане Молдовы разделяют такую позицию", - добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Игорь Захаров сообщил ТАСС, что 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал, будут высланы из страны. Как сообщили в пресс-службе МИДЕИ, было принято решение сократить численность персонала посольства РФ до уровня молдавского посольства в Москве - до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Решение объяснили якобы многочисленными недружественными действиями и попытками дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии. Согласно ноте, российские дипломаты должны покинуть страны до 15 августа.