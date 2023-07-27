Косачев: право на компенсации за колониальные времена надо ввести в международное право

Вице-спикер Совфеда считает необходимым прописать в международном праве термин "неоколониализм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Право пострадавших от колониализма стран требовать компенсацию за колониальные времена надо прописать в международном праве. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе второго саммита Россия - Африка.

"Нужно прописать в международном праве право на требование компенсации за колониальные времена тех стран и тех народов, которые пострадали от колониальной эпохи", - сказал парламентарий.

Косачев считает, что также нужно прописать в международном праве термин "неоколониализм". По его словам, в это понятие могли бы быть включены в том числе вовлечение в зависимость стран и народов от западных кредиторов, страховщиков и банков, разжигание этноконфессиональных конфликтов и бесконтрольная деятельность транснациональных корпораций и частных военных компаний, особенно в сфере разведки и разработки природных ресурсов.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.