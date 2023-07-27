Президент РФ поговоркой "если хочешь идти быстро - иди один, если хочешь идти далеко - иди вместе" отметил готовность России сообща работать с африканскими партнерами на перспективу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин африканской поговоркой охарактеризовал свое видение развития отношений с Африкой, отметив, что Россия готова сообща работать с африканскими партнерами на перспективу.

"Многим в Африке известна поговорка: если хочешь идти быстро - иди один, если хочешь идти далеко - иди вместе. Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство", - сказал российский лидер на торжественном приеме в честь участников саммита Россия - Африка.

Обращаясь к гостям на приеме, Путин сообщил, что "знает, многие в зале не употребляют алкогольные напитки". "Но тем не менее по традиции хочу предложить тост за ваше здоровье, за укрепление нашего взаимодействия по всем указанным мной направлениям, за процветание Африки и российско-африканскую дружбу", - произнес Путин. После речи российского лидера гости саммита подняли бокалы.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.