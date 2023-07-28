Причиной стали продолжающиеся боестолкновения в столице республики

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия перенесла посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с продолжающимися в столице Судана Хартуме боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и сил быстрого реагирования 27-28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 км от суданской столицы. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что переезд занял около суток и прошел в штатном режиме, на пути следования каждой из противоборствующих сторон российской автоколонне была предоставлена охрана. Операция по переводу российской дипмиссии в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями Республики Судан.